Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

29.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:40

Kongre caddesindeki tenhalık PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kongre caddesindeki tenhalık

PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ardahan'da saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
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