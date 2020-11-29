Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kongre caddesindeki tenhalık PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.