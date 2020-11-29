Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
29.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:40
Kongre caddesindeki tenhalık PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kongre caddesindeki tenhalık
PTT Kavşağı ile diğer caddelerdeki sessizlik ARDAHAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ardahan'da saat 20.00 itibariyle başlayan kısıtlama ile kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh