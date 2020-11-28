Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:08

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00 itibariyle kentte sessizlik hakim oldu.

Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00 itibariyle kentte sessizlik hakim oldu.

Niğde'nin işlek caddelerinde yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalktı.

Kovid-19 vakalarında yaşanan artışla birlikte getirilen sokağa çıkma yasağına kentin tamamında uyuldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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