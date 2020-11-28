Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
28.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:08
Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00 itibariyle kentte sessizlik hakim oldu.
Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00 itibariyle kentte sessizlik hakim oldu.
Niğde'nin işlek caddelerinde yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalktı.
Kovid-19 vakalarında yaşanan artışla birlikte getirilen sokağa çıkma yasağına kentin tamamında uyuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav