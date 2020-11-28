Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:03

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Esnaf, tedbirlerin uygulanmasına dakikalar kala son hazırlıklarını tamamlayarak iş yerlerini kapattı. Kısıtlamanın başlamasıyla tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri saat 20.00'den sonra caddelerden geçen araç sürücülerini uyardı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (1)
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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