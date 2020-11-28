Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Esnaf, tedbirlerin uygulanmasına dakikalar kala son hazırlıklarını tamamlayarak iş yerlerini kapattı. Kısıtlamanın başlamasıyla tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri saat 20.00'den sonra caddelerden geçen araç sürücülerini uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde