Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Mardin tarihi sokak ve caddelerden detay MARDİN - Mardin'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.