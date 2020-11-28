Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
28.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:57
Mardin tarihi sokak ve caddelerden detay MARDİN - Mardin'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.
Mardin tarihi sokak ve caddelerden detay
MARDİN - Mardin'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.
Ekiplerin uyarılarını sürdürdüğü kentte kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
Ekipler, yasağın ardından araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar