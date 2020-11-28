Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:57

Mardin tarihi sokak ve caddelerden detay MARDİN - Mardin'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.

Mardin tarihi sokak ve caddelerden detay

MARDİN - Mardin'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tarihi cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe büründü.

Ekiplerin uyarılarını sürdürdüğü kentte kısıtlamaya uyulduğu görüldü.

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Ekipler, yasağın ardından araçları durdurarak evrak kontrolü yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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