Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

28.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:12

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Çorum'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin ana arterleri olan Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor. İş yerlerinin büyük bölümü saat 20.00 itibarıyla kapanırken İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler faaliyetlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi polis ekipleri kentin ana arterlerini kontrol ederken, Samsun-Çorum-Ankara kara yolunda da denetimler başladı.

Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.

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Sinop'ta kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek caddeleri ile Uğur Mumcu Meydanı'nın boş kaldığı görüldü.

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla iş yerleri kapandı, polis ekipleri de iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Samsun'da da kısıtlamanın başlamasıyla kentin ana arterleri olan Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, Gazi Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Atatürk Caddesi ile 100. Yıl Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Amasya'da ise Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü. Polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara uyarıda bulundu. Kısıtlama öncesinde bazı işlek caddelerde araç yoğunluğu gözlenirken, market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Samsun ve çevre iller, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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