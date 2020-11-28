Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması
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Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:38

MUĞLA: Bodrum ilçesinden görüntü Paket servis yapanlar Bodrum Belediye Meydanı ve çevresinden görüntü İşlek caddeler ve şehirler arası otobüs terminalinde kısıtlama ile başlayan sakinlik ISPARTA: Ekiplerin araçları durdurmasından görüntü Sokak ve caddelerden görüntü Muğla ve Isparta'da sokağa...

MUĞLA:

Bodrum ilçesinden görüntü

Paket servis yapanlar

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Bodrum Belediye Meydanı ve çevresinden görüntü

İşlek caddeler ve şehirler arası otobüs terminalinde kısıtlama ile başlayan sakinlik

ISPARTA:

Ekiplerin araçları durdurmasından görüntü

Sokak ve caddelerden görüntü Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması

MUĞLA/ ISPARTA - (AA) -Muğla ve Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Muğla

Muğla'da normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere önemli meydan ve alanların boş olduğu görüldü. Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri uygulama yaparak kısıtlamanın başlaması ile caddede bulunan araçların sürücülerini uyardı.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka gibi merkezlerde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Isparta

Isparta'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boş kaldı. Kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Marketler, alışveriş merkezleri ve berberler kapandı. Polis ekipleri, sokaktaki vatandaşlara kimlik sordu, kısıtlama hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması
Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması
Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması
Muğla ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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