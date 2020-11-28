Son dakika haberi... KARABÜK/BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberi... KARABÜK/BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

28.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:18

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Karabük

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en yoğun yerlerinden olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı boş kaldı.

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu'da vatandaşlar evlerine çekildi. Özellikle hafta sonları binlerce turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları sessizliğe büründü.

Bolu

Bolu'da da vatandaşların yoğunlaştığı Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı ile kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi boşaldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kenttin işlek nokta ve kavşaklarında denetleme yaptı. Kısıtlamaya uymayan ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberi... KARABÜK/BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... KARABÜK/BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... KARABÜK/BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... KARABÜK/BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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