Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:29
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Esnafın iş yerlerini kapatması Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı Saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Esnafın iş yerlerini kapatması Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 10.00'da sona erecek
AKSARAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut