Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
21.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:44
Çorum Saat Kulesi'nde çalan saat Sakinliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar Denetimlerde bulunan polisler ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Çorum Saat Kulesi'nde çalan saat
Sakinliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar
Denetimlerde bulunan polisler ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan