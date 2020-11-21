Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Çorum Saat Kulesi'nde çalan saat Sakinliğin hakim olduğu cadde ve sokaklar Denetimlerde bulunan polisler ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.