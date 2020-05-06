Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'ler 11 Mayıs'taki açılışa hazırlanıyor
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'ler 11 Mayıs'taki açılışa hazırlanıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'ler 11 Mayıs'taki açılışa hazırlanıyor
06.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen alışveriş merkezleri, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatıldı. Kepenk kapatan alışveriş merkezlerinde, salgının gerilemeye başlamasıyla 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçmek için çalışmalar başladı.

Açılış hazırlıklarının sürdüğü Pendik'teki Viaport Outlet Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki diğer örnekleri de inceleyerek açılış için bir çalışma planı oluşturduklarını belirtti.

23 Mart'tan bu yana kepenklerinin kapalı olduğunu aktaran Saçmacıoğlu, salgın sonrasında alışveriş merkezlerindeki durumun salgın öncesindeki gibi olmayacağını kaydetti.

Açılış öncesi riskleri en aza indirecek şekilde hazırlıklar yaptıklarını anlatan Saçmacıoğlu, AVM'nin ilk etapta 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacağını söyledi.

Saçmacıoğlu, "Bizim için üç şey önemli: Bir temas edilen yerlerin temizliği, iki temasın azaltılması, üçüncüsü de temas edenlerin temizliği, yani ziyaretçilerimizin temizliği. Biz stratejimizi bu üç esas üzerine kurduk." dedi.

- "Maske takmayanlar içeri alınmayacak"

Saçmacıoğlu, ziyaretçiler gelmeden AVM'de bir ön temizlik yapılacağını, zemin ve temas edilen yerlerin çamaşır suyu katılmış sular ve dezenfektanlarla sabah, akşam temizleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen misafirleri güvenlik görevlileri karşılayacak, ateşlerini ölçecekler, ateşi 38'in üzerindeyse almayacak, maske kullanmıyorsa almayacaklar. Misafirlerimizden kısıtlama bitene kadar 65 yaş üzeri veya 20 yaş altında olanlar varsa almayacak. Sıra oluştu diyelim içeri alınırken, bu sırada sosyal mesafe kuralı ihmal edilmesin diye yerlere şeritler çekiyor olacağız. İçeri girdikten sonra alanımız geniş ama biz yine de mümkün mertebe yaya trafiğin akışını tek yönlü yapmaya çalışacağız, sağdan akıp soldan dönüş şeklinde."

Saçmacıoğlu, ziyaretçiler içeri alındıktan sonra sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, mağaza içlerindeki kişi sayısı gibi kurallara uyulup uyulmadığının da kendileri tarafından sürekli kontrol edileceğini kaydetti.

"Denenmiş ürün 24 saat dezenfekte işleminden sonra rafa konulacak"

En çok dikkat edilmesi gerek yerlerin mağazaların iç kısımları olduğunu vurgulayan Saçmacıoğlu, bazı markaların ürün denetmeyeceğini, bazılarının da denenmiş ürünü 24 saat süreyle başka bir rafta tutup dezenfekte ettikten sonra tekrar sergileyeceğini belirtti.

Saçmacıoğlu, mağazaların da ciddi bir hazırlık yaptığını dile getirerek, "Biz de onlarla irtibat halindeyiz. Ne tür önlemler aldıklarını konuşuyoruz. Örneğin mağazalarımızın zaten hepsinde, ortak alanlarda dezenfektanlarımız olacak. Mağazalarda girişte, kasa yanında dezenfektanlar olacak. On metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edecekler. Mağazanın büyüklüğüne göre bu oran değişebilir, artabilir. İçeride yine kasa, giyinme kabinleri önlerinde sosyal mesafeye uyulması için işaretler olacak. Bazı mağazalarımız ürün denetemeyecek ama iade süreçlerini kolaylaştırıp, hızlandıracak. Bazı mağazalarımız da ürünü denetecek ama bir daha rafa koymayacak. Ayrı bir rafta 24 saat bekletecek, ultraviyole ışıklarla varsa virüsleri öldürüp ertesi gün öyle rafa koyacak." ifadelerini kullandı.

AVM'deki mağazaların tümünün hemen açılmayacağını söyleyen Uğur Saçmacıoğlu, mağazaların faaliyetlerinin peyderpey başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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