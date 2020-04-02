Kovid-19 tedbirleri kapsamında "kağıt reçeteler" asgari düzeyde yazılacak Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, hekimler tarafından yazılan kağıt reçetelerin bulaş riski nedeniyle asgari düzeyde kullanılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, hekimler tarafından yazılan kağıt reçetelerin bulaş riski nedeniyle asgari düzeyde kullanılmasını istedi.

Sagˆlık Hizmetleri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce, kağıt reçete hakkında, Yu¨kseko¨gˆretim Kurulu Bas¸kanlıgˆı (YO¨K) ile valiliklere yazı gönderildi.

Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨ tarafından Kovid-19'un pandemik hastalık ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlıgˆımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasının o¨nlenmesi, ihtiyac¸ planlamaları ile stok ve tedarik yo¨netiminin etkin yapılması, u¨lkemizde u¨ru¨n eris¸ilebilirligˆinin temin edilmesi, sagˆlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sagˆlıgˆının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmıs¸ ve alınmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıgˆımız Bilim Kurulundaki o¨gˆretim u¨yelerinden olus¸an komisyonla yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar dogˆrultusunda, kagˆıt rec¸ete kaynaklı kontaminasyon riski go¨z o¨nu¨nde bulundurularak bulas¸ riskinin o¨nlemesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kagˆıt rec¸etelerin asgari du¨zeyde kullanılmasının tavsiye edildigˆi hususunda bilgilerinizi ve geregˆini arz ederim."

Kaynak: AA