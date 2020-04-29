Kovid-19 tedbirleri kapsamında Irak'tan 289 Türk işçi getirildi Irak'tan gelen Türk işçilerden oluşan 289 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda getirildi.

Irak'tan gelen Türk işçilerden oluşan 289 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurda getirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havalimanı'nda uçaktan inen vatandaşlar, ilk kontrolleri yapılarak otobüslerle Kütahya ve Afyonkarahisar'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara götürüldü.

Irak'a çalışmak için giden 289 kişiden 150'si Kütahya'da, 139'u ise Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Karantinaya alınanlar için sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirilirken, vatandaşların tüm ihtiyaçları bulundukları ilin valilikleri tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA