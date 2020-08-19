Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Vali Türker Öksüz ve beraberindekilerin iş yerlerinde denetimlerde bulunması Vali Öksüz'ün esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması Vali Türker Öksüz'ün açıklaması Vali Öksüz'ün vatandaşlarla sohbet etmesi KARS - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için"...

19.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:55

Vali Türker Öksüz ve beraberindekilerin iş yerlerinde denetimlerde bulunması

Vali Öksüz'ün esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması

Vali Türker Öksüz'ün açıklaması

Vali Öksüz'ün vatandaşlarla sohbet etmesi

KARS - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kars

Kars'ta, Vali Türker Öksüz başkanlığında denetim düzenlendi. Vali Öksüz ve beraberindekiler, Kazım Karabekir Caddesi ve Faikbey Caddesi'nde iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.

Öksüz, gazetecilere, virüsün yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin uygulandığını söyledi. Tedbir alındığı zaman yarına güvenle bakılabileceğini belirten Öksüz, "Koronavirüsle mücadelede toplumumuzun sağlığını korumak istiyoruz, vaka sayılarındaki artışı durdurmamız lazım. Bunun için de denetimlerin etkili olması lazım. Koronavirüsten dolayı 80 hastamız şu anda hastanelerimizde tedavi görüyor. Hiç kimse 'Ben bu hastalığa yakalanmayacağım.' diye düşünmesin, mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım." diye konuştu.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ise ilçede ekiplerle iş yerlerinde denetim yaptı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunan Koşal, maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Kaynak: AA

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