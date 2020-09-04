Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik'te İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik'te İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kontrollü Sosyal Hayat" çerçevesinde İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile Belediye Başkanı Alper Taban'ın da eşlik ettiği denetimlerde otogar, kafeler, çay bahçeleri, çarşı bölgesi ve iş yerlerine yönelik farklı noktalarda hem işletmeciler hem de vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Denetleme Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de ana arterlerde yolcu taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Eskişehir

Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi.

Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Denetimler sırasında insanların kurallara uyduklarının gözlemlendiğini ifade eden Önal, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Bilecik

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ile Tevfik Bey Caddesi'nde sürdürülen denetimlere katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Şentürk, iş yerlerine girerek vatandaşlara sosyal mesafe, temizlik ve maske uyarısı yaptı.

Şentürk, maskesini iş yerinde unuttuğunu belirten bir vatandaşa maske vererek uyarıda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Şentürk, il genelinde Kovid-19 vakalarının artış gösterdiğini söyledi.

Osmaneli ilçesinde de Kaymakam Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe pazarında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Çanakkale

Çanakkale'deki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konuları kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve ilgili kurumların çalışanlarından oluşan ekipler, kentin yoğun noktaları olan İskele Meydanı, Kayserili Ahmet Paşa, Atatürk ve Troya ve İnönü caddelerinde denetim gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı, maske, ateş ölçümü ve hijyen kurallarına bakıldı.

Otobüs şoförleri ve yolcular tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA