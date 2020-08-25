Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan "Meşher" yeniden açılıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan "Meşher", gerekli sağlık tedbirleri alınarak 1 Eylül itibarıyla kapılarını yeniden açacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan "Meşher", gerekli sağlık tedbirleri alınarak 1 Eylül itibarıyla kapılarını yeniden açacak.

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olarak Eylül 2019'da İstiklal Caddesi'nde sanatseverlerle buluşan mekan, ikinci sergisi "Alexis Gritchenko-İstanbul Yılları"nı ziyaretçilerin beğenisine sunmaya devam edecek.

Ukraynalı sanatçının 1919-1921'de yaşadığı İstanbul'u konu alan eserleri 1 Kasım'a kadar izlenebilirken, sergiyle paralel tasarlanan konuşmalar ise çevrim içi sürecek.

Sergi, sanatçının çoğu sulu boya olmak üzere guaj, kara kalem ve yağlı boya türlerinde 150'den fazla eserini bir araya getiriyor.

İstanbul, Ayasofya'dan surlara, Üsküdar'dan Galata'ya, Büyükada'ya uzanan eserlerinde Gritchenko'nun perspektifinden kendine özgü üslubu ve renk paletiyle betimleniyor.

"Alexis Gritchenko-İstanbul Yılları" sergisinin küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin üstlenirken, sergi çeşitli arşivlerden mektup, yayın, fotoğraf ve videolar eşliğinde sanatçının yaşamı ve bağlantılarına belgelerle ışık tutuyor.

Kaynak: AA