Kovid 19 Tedbirleri Görüşüldü
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Kovid 19 Tedbirleri Görüşüldü

Kovid 19 Tedbirleri Görüşüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütahya Valisi Ali Çelik, başkanlığında Kovid 19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, başkanlığında Kovid 19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, hastanelerin son durumu, denetimler, filyasyon ve aşı çalışmaları değerlendirildi.

"249 bin 462 doz aşı yapıldı"

Vali Ali Çelik, bugüne kadar 142 bin 44 kişiye birinci doz, 107 bin 418 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 249 bin 462 doz aşı uygulandığını söyledi.

"882 personelimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz"

Rehberlik esaslı denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Vali Çelik, il merkezindeki 41 mahallede 882 personel ve kurum amirinin vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiğini kaydetti.

"6 bin 497 iş yeri denetlendi"

Vali Çelik, Kademeli Normalleşme Genelgesi kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında il genelinde 948 personelle 6 bin 497 iş yerinin denetlendiğini söyledi.

Toplantıya; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykut Gürses, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

Kaynak: Habermetre

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