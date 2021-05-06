Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi
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Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Camide teravih namazı kılınmasından detaylar Yollardaki araçlardan detaylar Caddelerdeki Gazzelilerden detaylar Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının geçici olarak hafifletilmesinin ardından, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Görüntü Dökümü:

Camide teravih namazı kılınmasından detaylar

Yollardaki araçlardan detaylar

Caddelerdeki Gazzelilerden detaylar Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının geçici olarak hafifletilmesinin ardından, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi
Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi
Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi
Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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