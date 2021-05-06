Kovid-19 tedbirleri geçici olarak hafifletildi
Görüntü Dökümü: Camide teravih namazı kılınmasından detaylar Yollardaki araçlardan detaylar Caddelerdeki Gazzelilerden detaylar Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının geçici olarak hafifletilmesinin ardından, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Görüntü Dökümü:
Camide teravih namazı kılınmasından detaylar
Yollardaki araçlardan detaylar
Caddelerdeki Gazzelilerden detaylar Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının geçici olarak hafifletilmesinin ardından, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı