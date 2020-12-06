Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

06.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:56

Son dakika haberine göre Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Hatay 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 15 ilçede dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Ekipler, kentteki park, cadde, sokak ve birçok noktayı dezenfekte etti.

Kırıkhan Belediyesi ekipleri de ilçede cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte ederken, vatandaşlara da hijyen paketleri dağıttı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son zamanlarda oldukça arttığını kaydetti.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Yavuz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediye ekiplerinin cadde ve sokakları yıkama ile dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
Son dakika haberi... Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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