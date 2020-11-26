Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Şeker pancarı tarlası Tarlada çalışan çiftçiler Jandarmanın kadın çiftçilere maske vermesi Kadın astsubayının kadın çiftçi ile konuşması ve birlikte pancar kesmesi TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sorumluluk alanında denetimler yaptı.

Şeker pancarı tarlası

Tarlada çalışan çiftçiler

Jandarmanın kadın çiftçilere maske vermesi

Kadın astsubayının kadın çiftçi ile konuşması ve birlikte pancar kesmesi TOKAT - Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sorumluluk alanında denetimler yaptı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sorumluluk alanında denetimler yaptı.

Vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, maske de dağıttı.

Tarlada pancar söken çiftçilerin yanına giden ekipler, vatandaşlara maske verdi.

Kadın çiftçilerden Ayşe Doğan, yaptığı açıklamada, gün boyu pancar söktüklerini söyledi.

Çalışmak zorunda olduklarını anlatan Doğan, "İnşallah tez zamanda bu hastalık biter. Üstümüzden bu hastalık kalkarsa daha güzel olur. Hepimiz sıkıntıdayız. Tarlaya gelmezsen olmuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu