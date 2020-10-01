Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Cacabey Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısı Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindekilerin denetim yapması Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın koronavirüs denetimi ile ilgili açıklaması - KırşehirKırşehir Valisi İbrahim Akın da Cacabey Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısında denetim yaptı.

Cacabey Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindekilerin denetim yapması

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın koronavirüs denetimi ile ilgili açıklaması

- Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Cacabey Meydanı'nda bulunan yer altı çarşısında denetim yaptı.

Çarşıdaki iş yerlerini tek tek gezen Akın, ziyaretleri sırasında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlarla ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi.

Denetimin ardından açıklama yapan Akın, "Maske konusunda bir hassasiyet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Belirlenen kurallara vatandaşlarımızın, esnafımızın aynı hassasiyetle uymaya devam etmelerini arzu ediyoruz. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İzolasyon kurallarına ve bu konuda alınan tedbirlere uymayanlara karşı da duyarlılık oluştuğunu aktaran Akın, şöyle devam etti:

"İzolasyonda olup da dışarı çıkan vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir ediyoruz. Bu konuda da memnuniyetle söylemeyim ki uyum iyi düzeyde. Vatandaşlarımızda izolasyon konusunda bir duyarlılık oluştu. İzolasyonda olup da dışarı çıkanları ihbar etmekten çekinmiyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Alınan kurallar kamu sağlığı ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması içindir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız