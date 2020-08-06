KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı Polis ekiplerinin denetimi (Drone) Polis ekiplerinin denetim yapması Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı ADIYAMAN - Adıyaman'da da tedbirler kapsamında Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Atatürk Caddesi'ndeki vatandaşları sağlık için maske...

Polis ekiplerinin denetimi (Drone) Polis ekiplerinin denetim yapması Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı ADIYAMAN - Adıyaman'da da tedbirler kapsamında Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Atatürk Caddesi'ndeki vatandaşları sağlık için maske takmalarına yönelik uyardı. Polis ekipleri de denetimlerde vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için uyarılarda bulundu. Kaynak: AA