KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Polis ekiplerinin denetimi (Drone) Polis ekiplerinin denetim yapması Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı ADIYAMAN - Adıyaman'da da tedbirler kapsamında Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Atatürk Caddesi'ndeki vatandaşları sağlık için maske...
06.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:13
Polis ekiplerinin denetimi (Drone)
Polis ekiplerinin denetim yapması
Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da da tedbirler kapsamında Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Atatürk Caddesi'ndeki vatandaşları sağlık için maske takmalarına yönelik uyardı.
Polis ekipleri de denetimlerde vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA