Kovid-19 tedbirleri denetimi - Maltepe/Ümraniye
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Kovid-19 tedbirleri denetimi - Maltepe/Ümraniye

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

06.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:35

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Keskinoğlu, Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Küçükyalı'daki semt pazarında denetim yaptı.

Pazar girişinde vatandaşların ateşi ölçüldü, vatandaşlar için girişe dezenfektan konuldu.

Meftun Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Maltepe'de de pazar yerleri, konaklama tesisleri, spor tesisleri, camileri, toplu taşıma araçları, AVM'ler, restoranlarda şu ana kadarki en geniş çaplı denetimin yapıldığını belirtti.

Maltepe'de 110 kişi ve 30 ekiple denetimler yapıldığını kaydeden Dallı, "Amacımız ceza kesmek değil, öncelikle vatandaşlarımızı uyulması gereken maske, mesafe ve temizlik konularında uyarmak. Israrla uymamaya devam edenlere elbette hem Hıfzıssıhha Kanunu hem de Kabahatler Kanunu gereğince ekiplerimiz ceza uygulayacak. Şu ana kadar vatandaşlarımızın büyük ölçüde kurallara uyduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Avcılar

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki denetimlere katıldı.

Avcılar'da kafe, pastane, iş yerleri, kuaförler, taksiler, otobüsler ve duraklarında kontroller yapıldı. Koronavirüsle mücadelede maske, mesafe ve temizliğin önemi vurgulanırken, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

İnan ve Hançerli, taksi durağını da ziyaret etti.

Üsküdar

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in zabıta ve polis ekipleriyle yer aldığı denetimlerde, esnafa ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarılarında bulunuldu.

Demiryürek, maske takmayan vatandaşları uyararak, onlara maske verdi.

Ümraniye

Ümraniye'de Alemdağ Caddesi üzerindeki iş yerlerine yönelik denetimlere Kaymakam Cengiz Ünsal ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 80 personelin alanda görev yaptığını dile getirerek, "Ümraniye'de denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Denetimlere sabah başladık, gece 00.00'a kadar sürecek." dedi.

İsmet Yıldırım da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Eyüpsultan

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da ilçedeki denetimlere katıldı.

Ekipler, iş yerlerini, marketleri, mağazaları, alışveriş merkezlerini ve buralardaki mağazaları, lokantaları, kafeteryaları, dolmuşları, ticari taksileri denetledi.

Kara ve ekipler, Alibeyköy'deki cep otogarında da kontroller yaptı ve yolcu, şoför ve muavinleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Eyüpsultan'da türbe ziyaretinde bulunanlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde vatandaşın kurallara uyduğunun görüldüğünü söyledi.

Kadıköy

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası Başkanı Memet Emin Yarar ve beraberindeki heyet Erenköy Semt Pazarı'nda Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemleri yerinde denetledi.

Pazara gelenlere ateş ölçümü yapıldı, pazar girişine dezenfektanlar yerleştirildi ve esnafa kolonya dağıtıldı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu denetleyen yetkililer, pazarcı esnafı ve yurttaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Kovid-19 tedbirleri denetimi - Maltepe/Ümraniye

Kaynak: AA

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