Kovid-19 tedbirleri denetimi - HATAY
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılması - HatayHatay Valisi Rahmi Doğan da Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
19.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:08
Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılması - Hatay
Hatay Valisi Rahmi Doğan da Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Doğan, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyardı.
Doğan'a, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan ile çok sayıda kurum amiri eşlik etti.
Kaynak: AA