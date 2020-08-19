Kovid-19 tedbirleri denetimi - HATAY Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılması - HatayHatay Valisi Rahmi Doğan da Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılması - Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Reyhanlı Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Doğan, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyardı.

Doğan'a, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan ile çok sayıda kurum amiri eşlik etti.

Kaynak: AA