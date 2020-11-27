İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirlerine yönelik Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas'ta denetim yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirlerine yönelik Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas'ta denetim yapıldı.

Nevşehir'de, polis, zabıta ve sağlık personelinden oluşan ekipler, halk otobüsleri ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, tedbirlerle ilgli bilgilendirmede bulundu.

2000 Evler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında maskelerini burunları açıkta kalacak şekilde kullanan esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Kentteki denetim, alışveriş merkezleri ve şehirler arası otobüs terminalinde devam etti.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde ekipler denetim yaptı.

Denetimlerin en yoğun olduğu yerlerden Millet Caddesi'nde ekipler vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu gözlendi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda ilgili kurumlardan 15 ekip, yoğunlaştırılmış denetim programının ikinci gününde halkın kalabalık olduğu yerlerde kontrollerini sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otobüs durakları, ana caddeler, yeraltı çarşısı ve Cacabey Meydanı etrafındaki sokaklarda denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fabrikalar, işletmeler, dükkanları dolaşarak Kovid-19 salgını ile ilgili alınan tedbirleri denetledi, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalalı, cumartesi ve pazar günleri halk pazarlarının kurulduğunu belirterek, bu günlerde 3 farklı ekiple yoğun denetim yapılacağını kaydetti.

Sivas

Sivas'ta polis ve Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, 4 Eylül ile Kümbet mahallelerinin kesiştiği noktada cuma günleri kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, pazar yerine kurulan ses sistemi üzerinden ve megafonla yaptıkları anonsla tedbirleri hatırlattı.

Pazar esnafı Hakan Arıkan, belediye ekiplerinin sürekli dolaşarak Kovid-19'la ilgili uyarıda bulunduğunu söyledi.

Arıkan, "Biz de elimizden geldiğince maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat diyoruz." dedi.

Pazarda balık tezgahı açan Bilal Gündoğdu da "Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için kurallara uymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Denetimler, kent genelinde halkın yoğun olduğu yerlerde, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezlerinde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde