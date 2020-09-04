Kovid-19 tedbirleri denetimi Karabük Valisi Fuat Gürel'in ekipler eşliğinde pazar ve iş yerlerini denetlemesi Vali Gürel'in açıklamaları - KarabükKarabük'te Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in ekipler eşliğinde pazar ve iş yerlerini denetlemesi

Vali Gürel'in açıklamaları

- Karabük

Karabük'te Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve ekipler eşliğinde pazar yerleri ile iş yerlerini denetleyerek vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Gürel, denetimler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, denetim ekiplerinin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Vatandaşların ve esnafın duyarlılığının artırılması için 81 ilde denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Gürel, "Arkadaşlarımızla sahadayız. Pazar yerini, marketleri, berberleri ve yeme içme yerlerini hem ziyaret ettik hem denetledik hem de vatandaşlara kurallara uymalarıyla alakalı uyarılarda bulunduk." dedi.

Gürel, Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında artışların yaşandığını ifade ederek, vakaların azaltılması için yeni tedbirlerin planlandığını kaydetti.

Ülke genelinde düğünlerle ilgili bazı yasaklamaların getirildiğini dile getiren Gürel, kendilerinin de bugün itibariyle yasaklamaların kararlarını aldığını anlattı.

Gürel, koronavirüsün çok kolay bulaşabildiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız öncelikle kendi sağlıklarını düşünmesi lazım. El birliği ile bütün toplumun mücadele etmesi gereken bir virüsle karşı karşıyayız. İnşallah bütün Türkiye'de bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Şuana kadar il genelinde 33 bin denetim yapıldığına işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Vaka sayısında artış devam ederse mecbur kalıp bir takım yasaklamalar gelebilir. Arzumuz bunların olmaması. Karabük'te rakamların özellikle son haftalarda arttığını söyleyebilirim. Bunlar üstesinden gelebileceğimiz noktada. Özellikle semptomu olmayan vakalar evlerinde takip edilmekte. Hiç kimsenin bu virüse maruz kalmasını arzu etmiyoruz."

Kaynak: AA