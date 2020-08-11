Kovid-19 tedbirleri denetimi Kovid-19 tedbirleri denetimi İş yeri ve vatandaşların denetimlerden detay Vali ve Belediye Başkanının vatandaşlarla sohbeti Vali Gökmen Çiçek'in açıklaması Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklaması - Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği...

Kovid-19 tedbirleri denetimi

İş yeri ve vatandaşların denetimlerden detay

Vali ve Belediye Başkanının vatandaşlarla sohbeti

Vali Gökmen Çiçek'in açıklaması

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in açıklaması - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar denetlendi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kent meydanında denetimlere katılarak, sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Kent meydanındaki kafede vatandaşlarla sohbet eden, maske dağıtan Çiçek, kurallara uyulmasını istedi.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 ile ilgili farkındalık oluşturmak adına meydanlarda olduklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bunun şakaya gelir bir tarafı olmadığı gibi hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm Türkiye'de valiler, belediye başkanları meydanlarda. Sizden bir başkasına, eşinize geçme ihtimali, komşunuza geçebilme ihtimali var. Ben biliyorum ki; sadık, vefalı hemşehrilerimi bu durum derinden yaralar. Kendinizi düşünmüyorsanız, komşularınızı evlatlarınızı, akrabalarınızı düşünün. Ne olursunuz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

"Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Kurban Bayramı'nın ardından ilde vaka sayasında ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Esnafı, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda her fırsatta uyardıklarını dile getiren Zeybek, "Devletimiz vatandaşımızdan çok fazla bir şey istemiyor. Üç maddeye uyulduğu zaman belki de en az hasarla atlatan illerden birisi olacağız ama bayramdan bu tarafa ciddi bir artış var. Bu işi bırakmamak lazım. Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız." dedi.

Kaynak: AA