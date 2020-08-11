Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Kovid-19 tedbirleri denetimi

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın pazar yerini denetlemesi Vali Arslantaş'ın vatandaşları bilgilendirmesi Vali Arslantaş'ın konuşması Vali Arslantaş'ın esnafı denetlemesi- Burdur Burdur Valisi Ali Arslantaş da esnaf ve kapalı pazar yerini gezerek denetimlere katıldı.

11.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:53

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın pazar yerini denetlemesi

Vali Arslantaş'ın vatandaşları bilgilendirmesi

Vali Arslantaş'ın konuşması

Vali Arslantaş'ın esnafı denetlemesi

- Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş da esnaf ve kapalı pazar yerini gezerek denetimlere katıldı.

Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran Arslantaş, gazetecilere, sağlık herkes için anlayışıyla denetimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Alınan tedbire sıkı uyulmasıyla pandeminin üstesinden gelebileceklerine inandıklarını vurgulayan Arslantaş, "Denetimlerimiz sırasında memnuniyetle gördüm ki Burdurlular alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyma gayreti içindeler, kentte hastanemizde ve yoğun bakımda herhangi bir sorunumuz yok. Sağlık alt yapımız ve personelimiz pandemi ve bunun yanındaki diğer hastalıklarla mücadele etmeye yetkindir."diye konuştu.

Denetimlere İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören de katıldı.

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kaynak: AA

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