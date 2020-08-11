Kovid-19 tedbirleri denetimi Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Trafik ekipleri de taksi ve dolmuşlar üzerinde denetim yapıyor.

Zabıta ekipleri ise kentteki düğün salonlarında denetimlerini gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA