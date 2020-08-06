Kovid-19 tedbirleri denetimi
Denetimlerden görüntüler Mersin Valisi Ali İhsan Su ile röportaj MERSİN - Mersin'de İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.
06.08.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:28
Denetimlerden görüntüler
Mersin Valisi Ali İhsan Su ile röportaj MERSİN - Mersin'de İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.
Kaynak: AA