Kovid-19 tedbirleri denetimi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan denetimlere Kaymakam Vekili İdil Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cemil Deniz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı katıldı.
06.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:02
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan denetimlere Kaymakam Vekili İdil Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cemil Deniz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı katıldı.
Atatürk Caddesi ve otogar içerisindeki denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA