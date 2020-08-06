Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Kovid-19 tedbirleri denetimi

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

06.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:52

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından Vali, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

Van

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurum müdürleri ile çarşı merkezinde yürütülen denetimlere katıldı.

Berberler, lokantalar, taksi ve minibüs durakları, kafeler ile diğer iş yerlerini gezen Bilmez ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Bilmez, yaptığı açıklamada, pandemiye karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda farkındalık için vatandaşları daha bilinçli davranmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Ekiplerle gün boyu vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmaları uyarısında bulunduklarını belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Bize son dönemde rehavet çöktü. Onun için hep birlikte eskisi gibi olmaya çalışacağız. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük kısmı 65 yaş üstü. Aile büyüklerimizin sağlığı için gençlerimizin de bu tedbirlere ciddi anlamda riayet etmesi lazım. Birbirimizi uyarmalıyız. Aile içinde de sosyal mesafeye mutlaka uymalıyız. Vaka sayılarımızda ciddi artış yok. Ama yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var. Hastanelerde yatan hastalarımızın büyük kısmı yaşlılardan oluşmaktadır. Onun için yaşlılarımızı daha çok korumalıyız."

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve kurum müdürleri ile denetimlere katıldı.

Akbıyık ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar ile hijyen konusunda hassasiyet gösteren esnafa teşekkür eden Vali Akbıyık, maske takmayan bazı vatandaşlara da maske dağıttı.

Vali Akbıyık, gazetecilere, amaçlarının vatandaşlarda biraz daha farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

"Kurallara uyma noktasında Hakkari halkı çok dikkatli." diyen Akbıyık, "Ancak maalesef ülkemizde olduğu gibi burada da Kovid-19 vakaları artıyor. Biz de Hakkari halkı olarak bir daha kurallara uyma noktasında hassasiyet göstereceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Muş

Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Türkoğlu ile denetimlerde bulundu.

Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulanarak maske dağıtan Gündüzöz, gazetecilere, koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek için herkese görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye aldığı tedbirlerle aslında dünyada örnek ülkelerden biri ama bu husus bizi gevşetmemeli. Maalesef özellikle son günlerde hasta sayılarındaki artışı da tüm Türkiye'de gözlemliyoruz. Sağlık Bakanımız bu konuda toplumu bilgilendiriyor. Devlet olarak aldığımız kararlar eğer karşılık bulmazsa, bireyler tek tek destek vermezse, alınan önlemlerin hiçbir anlamı yok. Sonuca ulaşamayız."

Bitlis

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile yürütülen denetimlere katıldı.

Esnafı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyaran Çağatay, gazetecilere, bütün dünyanın yaşadığı Kovid-19 sürecinin Türkiye'de de halen devam ettiğini belirtti.

Bitlis'in de bundan etkilendiğini aktaran Çağatay, şöyle konuştu:

"Bitlis ve ilçelerimizi çok daha sağlıklı günlerde görmek amacıyla kurallara uyulması konusunda rehberliğimizi yapıyoruz. İnşallah bu süreç kısa zamanda atlatılır. Bunu atlatmanın yolu belli kurallara uymaktır."

Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kaynak: AA

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