Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki diğer ilgililer, Saray Caddesi ve tarihi Uzun Çarşı'da vatandaşları ve esnafı tedbirlere uymaya davet etti.

Doğan, gazetecilere, martın başından beri tüm dünyada koronavirüs ile büyük bir mücadele olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı tekrar uyarmak, hatırlatmak anlamında, bir farkındalık uyandırma anlamında, tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla etrafımızdaki insanlara maske ve mesafe hususunda bir hatırlatma girişiminde bulunuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza çağrımız şu, maske ve mesafe gerçekten çok önemli. Bu aşı bulunmadığı müddetçe, maske ve mesafeyi korumadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımız aşikar. Herkes kendi tedbirini almalı ve etrafındakilere de bu konuda hatırlatma yapmalı."

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da denetim yapıldı. Ekipler, tır ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine Kovid-19 tedbirlerine uymaları tavsiyesinde bulundu. Sınır kapısındaki çeşitli alanlara, tedbirlerle ilgili Türkçe ve Arapça broşürler asıldı.

Kaynak: AA