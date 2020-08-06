Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Adana, Mersin Hatay ve Osmaniye'deki ilçelerde de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Adana, Mersin Hatay ve Osmaniye'deki ilçelerde de gerçekleştirildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Kaymakam Gürkan Üçüncü başkanlığında kurulan denetim ekibi, esnafı ziyaret ederek maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyumun önemini anlattı.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde ise Kaymakam Vekili Muammer Köken tarafından oluşturulan 50 kişilik ekip, iş yerlerinde denetim yaptı.

Tarsus ilçesinde, sağlık, emniyet, zabıta ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen denetimlere Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da katıldı.

Silifke ilçesinde, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok'un da yer aldığı denetimde, vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Mut ilçesinde de Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve kurum amirleri denetim yaptı.

Kaymakam Köken, özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.

Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerinde, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kaymakam Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç katıldıkları denetimde vatandaşlara ve esnaflara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Denetimler kapsamında iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında maske kontrolü yapıldı, ateş ölçümü gerçekleştirildi.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan denetimlere Kaymakam Vekili İdil Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cemil Deniz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı katıldı.

Atatürk Caddesi ve otogar içerisindeki denetimlerde esnaf ve vatandaşlar, maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA