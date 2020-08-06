Kovid-19 tedbirleri denetimi Orta ve Doğu Karadeniz'deki 6 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 6 ilde, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Artvin

Artvin'de alışveriş merkezi, lokanta, market, kafeterya, iş yerleri, taksi ve toplu taşıma araçları ile kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde, kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimlere katılan Vali Yılmaz Doruk, İnönü Caddesi'ndeki iş yerleri, taksi durağı ve bir alışveriş merkezini gezerek, iş yeri sahipleri ve vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Doruk, salgınla mücadelede kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, her vatandaşın kendi önlemini alması gerektiğini kaydetti.

Doruk, "Bugün bu denetimlerle bir farkındalık oluşturduk. Denetimler önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.

Vali Doruk'a denetimler esnasında İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen eşik etti.

İl genelinde sürdürülen denetimlerde 57 ekip ve 268 personelin görev aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA