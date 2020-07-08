Kovid-19 tedbirleri denetimi Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.

"Martı Timi" adı verilen bisikletli polislerin de katıldığı denetimlerde park ve oyun alanlarındaki vatandaşlar maske takımı konusunda ve sosyal mesafeye uyma konusunda uyarıldı.

Kent merkezinde oyun salonları ve internet kafeler denetlendi. Kentin çeşitli yerlerindeki uygulama noktalarında trafik ekiplerince de denetimler sürdürüldü.

İnternet kafe işletmecisi Murat Moralı, yapılan uygulamanın insan sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

İş yerinde gerekli tüm tedbirleri aldığını aktaran Moralı, "Uygulama çok güzel. İnsanların ve bizlerin sağlığı açısından çok önemli. Uygulamadan gayet memnunuz." dedi.

Vatandaşlardan Utku Dede ise "Herkes kurallara uyarsa bu süreci daha kısa sürede atlatırız diye düşünüyorum. Buraya oyun oyun oynamaya geldik. Maskelerimiz takılı ve dezenfektanımız da var. Herkesin kurallara uyması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA