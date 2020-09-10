Kovid-19 tedbirleri denetim Vali Ömer Faruk Coşkun'un pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etmesi Vali Çoşkun'un pazar esnafı ve çarşı esnafı ile görüşmesi Vali Çoşkun'un otobüslerde denetimde bulunması Vali Çoşkun'un vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanlığınca...

Vali Ömer Faruk Coşkun'un pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etmesi Vali Çoşkun'un pazar esnafı ve çarşı esnafı ile görüşmesi Vali Çoşkun'un otobüslerde denetimde bulunması Vali Çoşkun'un vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda ve yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında denetimler yapıldı. Kaynak: AA