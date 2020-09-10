Kovid-19 tedbirleri denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 tedbirleri denetim

Vali Ömer Faruk Coşkun'un pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etmesi Vali Çoşkun'un pazar esnafı ve çarşı esnafı ile görüşmesi Vali Çoşkun'un otobüslerde denetimde bulunması Vali Çoşkun'un vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanlığınca...

10.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:23

Vali Ömer Faruk Coşkun'un pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etmesi

Vali Çoşkun'un pazar esnafı ve çarşı esnafı ile görüşmesi

Vali Çoşkun'un otobüslerde denetimde bulunması

Vali Çoşkun'un vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda ve yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında denetimler yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri denetim

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Cüneyt Arkın Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Eddie Newton Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedbirleri denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:29:58. #1.14#
title