Kovid-19 tedbirleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Osmaniye Belediyesi ekipleri de pazar yerlerinde denetimler yaptı. Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı.

Kadirli Belediyesi ekipleri ise kentin cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA