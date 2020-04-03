Kovid-19 tedbirleri Bolu'da, polis ekipler, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı gişelerinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında, uygulamalarına devam etti.

Bolu'da, polis ekipler, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı gişelerinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında, uygulamalarına devam etti.

D-100 kara yolunun Dağkent kesiminde Ankara istikametine, Kuruçay kesiminde ise İstanbul istikametine seyreden araçları denetleyen ekipler, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı ve yolcular ile sürücülerin ateşlerini ölçtü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri çıkışında da şehir merkezine girişte ekipleri denetim yaptı.

Ayrıca şehirler arası yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol eden ekipler, vatandaşları Kovid-19 salgınında alınan tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Mengen ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yol üzerinde denetleme yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, "Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar 520 talebi karşıladık. Burada da arkadaşlarımız yol kontrolünü titizlikle yapıyorlar. Şehir dışından gelen vatandaşlarımızdan 14 gün boyunca evlerinde kalmalarını özellikle rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA