Kovid-19 tedbirleri Sağlık personelinin araç sürücüleri ile yolcuların ateşlerini ölçmesi Polis ekiplerinin sürücüleri bilgilendirmesi BOLU (AA) – Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sağlık personelinin araç sürücüleri ile yolcuların ateşlerini ölçmesi

Polis ekiplerinin sürücüleri bilgilendirmesi

BOLU (AA) – Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bolu'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, ile sağlık ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturdu.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu kent merkezine girişlerine polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarından vatandaşlara, evde kalmaları yönünde bilgilendirme yapılırken, sağlık ekipleri tarafından ise araçlarda bulunan vatandaşların ateşleri ölçülüyor.

Kontrol noktasına gelen araçları durduran polis ekipleri, sürücülere, zorunlu olmadıkları müddetçe şehir değiştirmemelerini söylüyor.

Sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların sağlık durumunu da soran polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında herkesin evde kalması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Polis ekipleri ile birlikte kontrol noktalarında bulunan sağlık ekipleri ise araç sürücüleri ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

Kaynak: AA