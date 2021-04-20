Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi
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Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi.

Sosyal medya hesabından 12 Nisan'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İnce ve yine testi pozitif çıkan eşi Ülkü İnce'nin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edildi.

İnce, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Ülkü İnce ile taburcu edildiklerini bildirdi.

Muharrem İnce, "Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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