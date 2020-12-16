Kovid-19 tedavisi tamamlanan Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar görevine başladı
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Kovid-19 tedavisi tamamlanan Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar görevine başladı

16.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:48
Kovid-19 tedavisi tamamlanan Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar görevine başladı

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, görevine başladı.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, görevine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Yılmazlar'ın 1 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ve tedavisinin tamamlanmasıyla da görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkan Yılmazlar, şunları kaydetti:

"Tedavi ve karantina sürecini tamamlayarak yeniden hemşerilerime hizmet edebilmenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Salgın süreci boyunca canla başla en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Salgınla mücadelede maske, mesafe ve hijyen hayati önem arz ediyor. Özellikle fiziksel temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, kalabalık ortamlarda bulunmama ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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