Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin, taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin, taburcu edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin, taburcu edildi.

İlçe Başkanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaş, Finike ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bir süre daha evde dinlenmesi gerektiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Tedavimin her aşamasında özveriyle mücadele eden doktorlarıma, hocalarıma ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İl Başkanım İbrahim Ethem Taş nezdinde tüm siyasi büyüklerime, Kaş Belediye Başkanım Mutlu Ulutaş'a, gerek siyasi gerek özel arkadaşlarıma, tüm dost, hısım, akrabalarıma, ailemin tüm bireylerine, tüm hemşerilerime ve beni hiç biran yalnız bırakmayan eşim Ayşe Bilgin'e sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle."

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker Bilgin'e evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci