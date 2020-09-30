Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu görevine döndü

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Şehir hastanelerinin ne kadar elzem olduğunu, pandemi sürecinde ne kadar önemli fonksiyonlar icra ettiğini Ankara Şehir Hastanesi'nde 58 günlük süre içerisinde bizzat müşahade ettim." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Şehir hastanelerinin ne kadar elzem olduğunu, pandemi sürecinde ne kadar önemli fonksiyonlar icra ettiğini Ankara Şehir Hastanesi'nde 58 günlük süre içerisinde bizzat müşahade ettim." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 Haziran'da koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'e gittiğini ve tedavi sürecinin başladığını anlattı.

AK Partili Akbaşoğlu, 20 günü entübe olmak üzere, 27 gün yoğun bakımda, toplam 58 günlük tedavi sürecini tamamladığını ve bir aylık rehabilitasyon sürecinin ardından görevinin başına döndüğünü söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulunun (MKYK) dünkü toplantısına katıldığını ifade eden Akbaşoğlu, "İnşallah yarın da Meclis açılışıyla görevimizi yerine getirmek için milletimize hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin ağır bir süreç olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, bütün tedavi süreçlerinin uygulandığını dile getirdi.

Hastaneye kaldırılmadan önce annesini, tedavisi sırasında ise babasını kaybettiğini öğrendiğini belirten Akbaşoğlu, "Babamın rahmetli olduğunu ben vefatından 10 gün sonra, doktorların nezaretinde aile fertlerimiz tarafından öğrendim. Bu süreçte ben tabii ki babamın cenazesine katılamadım ancak bizim eksikliğimizi hakikaten hissettirmeyen Sayın Meclis Başkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, değerli arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Salgın süreci çerçevesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Akbaşoğlu, hasta olan, tedavi görenlere de acil şifalar temennisinde bulundu.

Bu süreçte sevdiklerini uzaktan görmek durumunda kalındığına dikkati çeken Akbaşoğlu, "Biz o süreçleri yaşadık. Bu zor süreçlerin yaşanmaması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına son derece riayetle hakikaten mümkün." dedi.

Kurallara uymanın önemine işaret eden Akbaşoğlu, "Biz zoru yaşadık, milletimiz kolayı yaşasın istiyoruz. Bu hastalıkla hiç yüz yüze gelmesin istiyoruz." dedi.

"Özverili gayretlerini bizzat görme imkanı elde ettim"

Şehir hastanelerinin salgın sürecinde ne kadar elzem olduğunu, ne kadar önemli fonksiyonlar icra ettiğini Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sırasında 58 günlük süre içerisinde bizzat müşahade ettiğini anlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün vatandaşlarımıza, özel hastanelerin de fevkinde bir hizmet sunumu. Oradaki hem tıbbi aletlerin en üstün teknolojiye sahip olması hem de gerçekten doktorlarımızın, hemşirelerimizin hasta bakıcılarımızın, sağlık ordumuzun yüksek düzeyde ilgi alakası, bu noktada özverili gayretlerini bizzat görme imkanı elde ettim. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ki yakınen sağlık durumumuzla da ilgilenmeleri nedeniyle Sayın Sağlık Bakanımıza, TBMM Başkanımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, grup başkanımız, grup başkanvekillerimize, bütün siyasi partilerin temsilcilerine, grup başkanvekillerine tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim."

Ankara Şehir Hastanesi'nin başhekimi, konsültasyon heyetindeki doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcıları ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akbaşoğlu,"Bütün insanlığın da ortaklaşa bir dayanışmayla bu süreci en az hasarla geçirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

"Bir teslimiyet söz konusuydu"

Sağlık durumunun nasıl olduğunun sorulması üzerine Akbaşoğlu, "Performansımızı geri aldık. İki aylık bir hastane süreci yaşadık daha sonra da bir aylık rehabilitasyon süreci yaşadık. Bugün kontrollerimizi de olduk. Doktorlarımızın da ifadesiyle herhangi bir belirti yok. Fiziken de ruhen de herhangi bir problem olmadığını, genel sağlık durumumuzun iyi olduğunu ifade ediyorum." cevabını verdi.

"Umutsuzluğa kapıldığınız oldu mu?" sorusuna Akbaşoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Bir teslimiyet söz konusuydu. Bununla beraber yoğun bakıma inip entübe olacağımızı, bunun tıbbi bir zorunluluk olduğunu ifade eden konsültasyon heyeti ve başhekim bey olmak üzere, bunu ifade ettiklerinde her türlü ihtimal söz konusu olabilir. Burada kıymetli eşime, yavrularıma da teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Başından itibaren bu süreçte benimle beraberdiler. O zaman eşime ve çocuklarıma bir vasiyetim olmuştu. Cenabı hak adeta ölümün kıyısından bizi alıp, ikinci bir hayat bahşetti. Yapılan dualar hürmetine."

Yeni yasama yılının yarın başlayacağına işaret eden Akbaşoğlu, "Biz de aktif olarak görevimizin başında olacağız. Yeni yasama yılının milletimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz