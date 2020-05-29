Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi - VAN
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Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi - VAN

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 4 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

29.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:53

Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 4 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

İlçede Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 hastanın Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. 16 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Külşat Şeviker, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun tedavi sonrası hastaların iyileştiğini ve taburcu edildiğini söyledi.

Hastalardan Halis Sönmez de Ortanca Mahallesi'nde katıldığı bir taziyede virüs kaptığını belirterek, iyileştiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

16 yaşındaki Fatma Bağcı da ailesinden 5 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve tedavilerinin devam ettiğini ifade ederek, sağlık çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi - VAN

Kaynak: AA

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