Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edildi
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Gerede, Bolu, Güncel, Haber

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i sağlık personeli 3 kişi alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi.

23.04.2020 00:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:18
Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edildi

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 1'i sağlık personeli 3 kişi alkışlar eşliğinde evlerine gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yer alan açıklamada, Gerede Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisiyle yatırılan 1'i sağlık personeli 3 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

İsimleri açıklanmayan 3 kişinin taburcu edildikleri anda çekilen videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müjdeli haber bu kez Gerede ilçemizden. Gerede Devlet Hastanemizden Kovid-19 tedavisinden 1 personelimiz ve 2 hastamız şifa ile taburcu oldu. Tüm hastalarımıza şifa diliyor, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edildi

Kaynak: AA

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