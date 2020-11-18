Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

18.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:52
Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in taburcu olmasının bir hafta ya da 10 gün sürebileceğini belirterek, "Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in taburcu olmasının bir hafta ya da 10 gün sürebileceğini belirterek, "Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Antalya Konsoloslar Platformu üyeleriyle bir restoranda bir araya gelen Özkan, Başkan Böcek'in durumunun yavaş yavaş da olsa her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Böcek'in taburcu olmasıyla ilgili net bir sürenin söz konusu olmadığını anlatan Özkan, "Taburcu olması bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor. Fizik tedavisi yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de sağlık durumunun iyiye gittiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Başkan Ercengiz'in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

İlgili Haberler

Korona tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Korona tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
Kılıçdaroğlu: '(Muhittin Böcek'i ziyareti) Sağlığı gayet iyi, inşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak'
Kılıçdaroğlu: "(Muhittin Böcek'i ziyareti) Sağlığı gayet iyi, inşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak"
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor (2)
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cevdet Yılmaz Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Kasım Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 13:57:12. #1.15#
title