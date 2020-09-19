Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi
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Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendiği bildirildi.

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi
19.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendiği bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Son 24 saat içinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması uyarısında bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ayşe Yıldız
Ayşe Yıldız
AA Editörü
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