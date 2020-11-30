Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastane odasındaki ilk görüntüleri paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastane odasındaki ilk görüntüleri paylaşıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Böcek'i ziyaret ettiği anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde Özkan'ın "Nasıl hissediyorsunuz başkanım?" sorusuna Başkan Böcek, "Sayenizde çok iyiyim. Şu anda 100 günü geçtik. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan şahsınız ve bütün sağlık çalışanlarına, dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşireler, doktorlar gece gündüz demeden çok ilgilendi. Dualarım size. Her şey için teşekkür ediyorum." yanıtını veriyor.

Bunun üzerine Rektör Özkan da "Her hastamızla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz ama Antalya için önemli bir isimsiniz. Sizi böyle görebildiğimiz için çok mutluyuz. Sizi en yakın zamanda görevinizin başında görmek istiyoruz. Bakışınız enerji dolu zaten. İnşallah Antalya için çok iyi şeyler yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Özkan, paylaşımında ayrıca "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun." ifadelerine yer verdi.

"İki gün içinde taburcu edeceğiz"

Özkan, paylaşımının ardından rektörlük binasına gelen gazetecilere de açıklama yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldiğinde durumunun kritik olduğunu hatırlatan Özkan, "Kovid-19'un etkileri bir yana, kronik rahatsızlığı, değişik zamanlarda gelişen ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler sebebiyle ağır bir tablo ile karşı karşıya kalmıştık." dedi.

Muhittin Böcek'in hastanelerinde kaldığı 2 aylık zaman zarfında yavaş yavaş toparladığını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Ciddi emek verildi bu zamana gelinmesi için. Allah'ın da takdiri. Gerçekten sıkıntılıydı ilk geldiği zaman. Kendisi gayet iyi. Sesi, enerjisi çok iyi. Bizim açımızdan taburcu olmasında sakınca yok. Kendini güvende hissettiği an taburcu olacak. İki gün içerisinde taburcu edeceğiz. Fizik tedavisi de devam ediyor. Muhtemelen evine geçecek. Bir müddet de evinde dinlenecek."

Böcek'in kronik hastalıkları ve yaşı nedeniyle hastalığı zor atlattığını kaydeden Özkan, "Şimdi yemeğini yiyebiliyor, kendisini gayet iyi ifade edebiliyor, öz bakımını yapıyor, hareketlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte de sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Süreç

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşen Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin