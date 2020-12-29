Kovid-19 tedavisi gören KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı taburcu edildi
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Kovid-19 tedavisi gören KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı taburcu edildi

29.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:00
Kovid-19 tedavisi gören KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, taburcu edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, taburcu edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çuvalcı'nın tedavi süreci tamamlandı.

Taburcu edilen Çuvalcı, bir süre daha evinde dinlenmeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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