Kovid-19 tedavisi gören Kayserisporlu futbolcu Campanharo'dan iyi haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 tedavisi gören Kayserisporlu futbolcu Campanharo'dan iyi haber

Kovid-19 tedavisi gören Kayserisporlu futbolcu Campanharo'dan iyi haber
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle Brezilya'da tedavi gören Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Brezilya'da Kovid-19 tedavisi süren 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu ve normal servise alındığını mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti
Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Sibel Can Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 tedavisi gören Kayserisporlu futbolcu Campanharo'dan iyi haber - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:55:58. #1.15#

title